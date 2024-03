Ritrovate a Napoli le due ragazze di Ravenna scomparse: erano in un bed & bre...

Le due ragazze scomparse nel Ravennate sono state ritrovate a Napoli dai carabinieri. Fortunatamente, si trovano in buone condizioni e saranno presto riconsegnate alle loro famiglie. L’operazione di recupero è stata condotta con successo dai carabinieri della stazione di San Pietro a Patierno e quelli del Nucleo Investigativo di Napoli, che hanno lavorato in stretta collaborazione con il personale del Nucleo Investigativo di Ravenna.

Chi sono le due ragazze scomparse ritrovate a Napoli

Le giovani, una dodicenne e una tredicenne provenienti dalla provincia di Ravenna, erano sparite la mattina del 27 marzo scorso, prima di recarsi a scuola, lasciando i loro genitori nell’incertezza.

Rintracciate in un B&B

Le ragazze sono state rintracciate in un B&B situato in corso Arnaldo Lucci, nelle vicinanze della stazione ferroviaria centrale di Piazza Garibaldi. Secondo quanto comunicato dai carabinieri, entrambe si trovano in ottimo stato di salute e saranno riconsegnate ai genitori, i quali sono attesi presso la stazione carabinieri di San Pietro a Patierno.

Il Prefetto di Ravenna ringrazia i carabinieri di Napoli

Il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa ha espresso la sua gratitudine ai militari di Napoli con le seguenti dichiarazioni riportate da TgCom24: “Voglio ringraziare il comandante provinciale dei Carabinieri Andrea Lachi, le due compagnie di Ravenna e Lugo, il Nucleo investigativo che in stretta sinergia con i Carabinieri di Napoli e sotto il coordinamento del Procuratore della Repubblica Barberini hanno ritrovato a Napoli le due ragazzine allontanatesi mercoledì scorse dalla provincia di Ravenna”.