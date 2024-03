Nella giornata di oggi, 27 marzo, la città di Napoli e Palermo, tra le 11 e le 13, si sono tinte di un cielo di colore giallo, a causa dei venti di Scirocco che stanno trasportando la sabbia del Sahara.

Cielo giallo a Napoli e Palermo: ecco spiegato il motivo

Il meteorologo Mario Giuliacci, a Fanpage ha spiegato:

«Si tratta della tipica situazione di quando i venti di Scirocco che giungono sull’Italia sono partiti dal Sahara, ogni anno in media capita almeno 2-3 volte».

Cielo giallo a Napoli e Sicilia

Non è la prima volta che lo stesso evento si è verificato anche in Sicilia con raffiche di vento di scirocco che hanno portato anche in quel caso un colore del cielo, tendente al giallo.

Per oggi, a Napoli, è stata emessa un’allerta meteo di colore giallo che rimarrà in vigore fino alle ore 12 di domani, giovedì 28 marzo 2024.

Lo Scirocco su tutto il Meridione: ecco il cielo giallo

Lo Scirocco, un vento caldo che proviene da sud-est, in questo caso dall’Africa, sta portando nel Sud Italia sabbia fine e leggera da rimanere in sospensione.

Tipicamente dura un paio di giorni senza provocare danni particolari. Tuttavia, i medici consigliano di riutilizzare le mascherine anti-Covid per le vie respiratorie e proteggere gli occhi con occhiali da sole.