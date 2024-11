Rivitalizzazione di via Veneto: un progetto per il futuro di Roma

Un progetto ambizioso per via Veneto

La storica via Veneto di Roma, simbolo della ‘Dolce Vita’, sta per vivere una nuova fase di rinascita. Oggi, presso la Sala Ludovisi del Westin Excelsior Rome, è stato presentato un progetto innovativo che mira a riportare la strada al suo antico splendore. L’assessora ai Lavori Pubblici, Ornella Segnalini, ha illustrato le linee guida di un intervento che coinvolge categorie, associazioni e commercianti, tutti uniti per il rilancio di un’area di grande prestigio.

Interventi previsti per la valorizzazione

Il piano prevede una serie di interventi significativi, come una nuova illuminazione pubblica, più estesa ed efficiente, e l’installazione di nuovi arredi urbani. La pavimentazione sarà rinnovata, insieme a vasi e aiuole, per creare un ambiente più accogliente e attrattivo. Inoltre, si punta a una viabilità più ‘dolce’, che garantisca sicurezza e comfort per residenti e visitatori, con particolare attenzione agli attraversamenti pedonali.

Eventi di richiamo internazionale

Un aspetto fondamentale del progetto è la volontà di riportare eventi di richiamo internazionale in via Veneto, con un focus particolare su moda, motorismo e cinema. Queste iniziative non solo valorizzeranno l’immagine della strada, ma contribuiranno anche a migliorare l’attrattività turistica dell’intero rione Ludovisi. L’obiettivo è chiaro: rendere via Veneto un punto di riferimento per i turisti e un luogo di incontro per i romani.