Oggi, lunedì 26 agosto, intorno alle ore 13.40, è avvenuto un grave incidente tra un’auto e una moto lungo la Strada Francesca, nel territorio del comune di Rodigo.

Incidente a Rodigo

Nell’incidente sono rimaste coinvolte un’auto e una motocicletta: nell’impatto, il motociclista, un ragazzo di 17 anni, è stato sbalzato in un fosso riportando gravi ferite. Il 57enne alla guida dell’auto, invece, ha riportato traumi agli arti superiori.

Sul luogo dell’incidente è giunta la polizia locale che ha effettuato l’intervento dei rilievi e della rimozione dei veicoli.

L’arrivo dei soccorsi dopo l’incidente

Sul posto a prestare i primi soccorsi sono intervenuti il personale di una ambulanza e una automedica, oltre all’elicottero. È atterrato l’elisoccorso, che ha trasportato il giovane ferito in codice rosso all’ospedale di Brescia: avrebbe riportato un trauma cranico e agli arti. Per l’uomo, invece, si è reso necessario il trasferimento all’ospedale di Mantova in codice giallo.

Non si conoscono, al momento, ulteriori aggiornamenti in merito alle condizioni dei feriti.

Le indagini dopo l’incidente

La dinamica dell’incidente e le cause non sono ancora chiare. In queste ore gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i dati per comprendere e ricostruire meglio quanto accaduto nel primo pomeriggio di oggi.