Rogoredo, le foto uniche mostrano la vendita di droga che si svolge all'aperto.

Vittorio Brumotti, giornalista di “Striscia la Notizia”, ritorna nell’infame bosco di Rogoredo, un notorio e pericoloso punto di vendita di droga al quale lo show satirico di Antonio Ricci presta attenzione nei suoi servizi dal 2016. Brumotti rivela nuove fotografie inedite del traffico di droga che si svolge alla luce del giorno, ad una distanza breve dalla stazione ferroviaria e a una certa vicinanza dal centro di Milano. Noncurante delle minacce che ha ricevuto dai trafficanti, Brumotti persiste nel denunciare le attività illecite e nel tentare di dissuadere i potenziali acquirenti mettendo all’ingresso della zona un cartellone con la sua figura e lo slogan: “Qui si vende droga? Non si dovrebbe! Siete nei guai!”. Nel mercato della droga all’aperto disponibile 24 ore al giorno, il giornalista scopre che esistono numerosi tossicodipendenti provenienti da tutta la regione Lombardia che aspettano nascosti tra i cespugli il loro turno per avere una dose di cocaina o eroina. Grazie alla collaborazione delle forze di polizia, Brumotti individua un pusher che viene successivamente arrestato: “Forse per un po’ non ci sarà vendita di droga qui” afferma monitorando l’ingresso della zona di spaccio.