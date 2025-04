Il fatto è accaduto sabato pomeriggio all'interno dell'ex Mulino Agostinelli, in via del Pescaccio.

Tragedia sabato pomeriggio a Roma, una ragazza di soli 19 anni è infatti caduta dal settimo piano di uno stabile abbandonato.

Roma, 19enne cade dal settimo piano di uno stabile abbandonato: un epilogo tragico

Sabato pomeriggio una ragazza di 19 anni è precipitata dal settimo piano di uno stabile abbandonato, ovvero l’ex Mulino Agostinelli in via del Pescaccio.

La giovane è morta sul colpo, il suo corpo è finito in un silos. Per recuperarlo c’è voluto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Per la ragazza inutili i soccorsi, i Vigili del Fuoco hanno solo potuto constatarne il decesso. Ma, come mai la 19enne si trovava nello stabile?

Roma, 19enne cade dal settimo piano di uno stabile abbandonato: come mai era lì?

La ragazza di 19 anni morta dopo essere caduta dal settimo piano di uno stabile abbandonato si trovava lì con delle amiche. La ragazza sarebbe poi entrata nello stabile al fine di fotografare dei murales. La polizia ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio colposo, atto necessario per poter fare accertamenti. Ma l’ipotesi più concreta è che si sia trattato di un incidente.