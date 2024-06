Non ce l’ha fatta Daniele Iammartino, il 33enne travolto da un’auto vicino alla stazione di Labico, mentre andava al lavoro il 4 giugno scorso: è morto in ospedale dopo tre giorni di agonia.

Roma, Daniele Iammartino è morto dopo tre giorni di agonia

Il 33enne era stato investito da un’auto all’incrocio tra via Guglielmo Fieramonti e via Casilina, a Labico, lunedì 4 giugno. Le sue condizioni erano troppo gravi e si è spento dopo aver combattuto tra la vita e la morte. Daniele era da poco diventato papà di una bambina. Sono in fase di accertamento le cause dell’incidente, avvenuto alle 6 del mattino, che è costato la vita al 33enne: alla guida dell’auto c’era un 38enne che rischia di essere indagato per omicidio stradale.

I messaggi di cordoglio

La notizia della scomparsa di Daniele si è diffusa rapidamente tra la comunità in cui viveva. Sono tanti i messaggi di cordoglio, tra cui quello dell’aministrazione comunale di Labico: “Appresa la tristissima notizia della scomparsa del nostro giovane concittadino Daniele Iammartino, il sindaco Danilo Giovannoli e l’amministrazione comunale di Labico, si stringono al dolore della famiglia“.

