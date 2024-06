Nel pomeriggio di oggi, giovedì 6 giugno, un motociclista tedesco di 42 anni ha perso la vita in un incidente mortale sulle strade del Trentino.

Incidente mortale a Terragnolo

Il sinistro è avvenuto intorno alle 14:00 nei pressi della frazione Castello a Terragnolo, in provincia di Rovereto. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo, un 42enne proveniente dalla Germania, stava viaggiando sulla Strada Provinciale 2 quando ha perso il controllo della moto per circostanze ancora da accertare, finendo fuori strada.

La corsa in ospedale

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118. Il centauro è stato trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento in codice rosso con l’elisoccorso. Nonostante tutti i tentativi dei sanitari, però, per lui non c’è stato però nulla da fare. È morto poco dopo il ricovero, a causa delle gravi ferite riportate. Presenti anche i carabinieri di Rovereto, che dovranno ora eseguire i rilievi del caso e cercare di determinare l’esatta dinamica della tragedia ed eventuali responsabilità.

Roma, perde il controllo della moto e finisce sulla rotatoria

All’alba di oggi un altro incidente mortale ha coinvolto un motociclista. A Roma un uomo di 45 anni, alla guida della sua Honda SH, ha perso il controllo della moto, uscendo di strada su via di Tor Tre Teste. La due ruote è stata ritrovata al centro della rotonda di viale Enzo Ferrari. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, l’uomo è deceduto.