Terribile incidente sulla Sp3 Matera-Montescaglioso, dove due persone sono morte e una terza è rimasta ferita.

Incidente sulla Sp 3 Matera-Montescaglioso

Due persone sono morte in seguito a un terribile scontro frontale avvenuto sulla Strada Provinciale 3 che collega Matera a Montescaglioso.

Non sono ancora chiare le cause dell’incidente avvenuto nella mattina del 6 giugno nei pressi della galleria Tre Confini.

Dalle informazioni trapelate, sappiamo che sono rimaste coinvolte due auto con tre persone a bordo.

Sul posto sono impegnate le forze dell’ordine per i rilievi di rito e per ricostruire la dinamica dell’impatto. Oltre la polizia stradale, sono impegnati i vigili del fuoco per la rimozione dei mezzi incidentati e il personale del 118 per soccorrere i feriti.

Chiaramente il traffico locale ha risentito di questo e si sono create lunghe code. Si cerca di determinare la dinamica esatta e per fare questo, si analizzeranno eventuali telecamere di sorveglianza e si ascolteranno i testimoni oculari dell’accaduto.

Incidente sulla Sp 3 Matera-Montescaglioso: le vittime e la ferita

Lo scontro ha causato la morte di due persone, ovvero un uomo e una donna che viaggiavano sulla stessa automobile.

Questa ha impattato frontalmente contro un’altra vettura con a bordo una ragazza di Montescaglioso, rimasta gravemente ferita e soccorsa dal personale sanitario giunto sul posto.

È stata trasportata in ospedale ma non abbiamo notizie delle sue condizioni poiché l’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, 6 giugno, dunque le notizie sono ancora poche.