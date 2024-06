Incidente a Tor Tre Teste: 45enne perde il controllo della moto e muore

Nel cuore della notte tra il 5 e il 6 giugno 2024, a Tor Tre Teste, si è verificato un tragico incidente stradale.

Tragico incidente a Tor Tre Teste: motociclista 45enne muore

Un motociclista di 45 anni ha perso il controllo della sua Honda SH, nell’incidente schiantandosi contro la rotatoria di viale Enzo Ferrari. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, il centauro è deceduto sul colpo, gli operatori del 118 hanno tentato di rianimarlo, ma ogni sforzo è stato vano. Il nome del motociclista non è stato ancora divulgato, ma si sa che aveva 45 anni. Sul luogo dell’incidente sono giunti immediatamente gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e i caschi bianchi del gruppo V Prenestino e del VI Torri per avviare le indagini.

Al momento, sembra che non ci siano altri veicoli coinvolti nell’incidente, ma le autorità stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica esatta dell’evento e le sue cause. Si ipotizza che possa trattarsi di un incidente autonomo. Le indagini sono in corso e si stanno effettuando rilievi per stabilire con precisione quanto accaduto. La comunità locale è sotto shock per la tragedia e si attendono ulteriori sviluppi dall’inchiesta in corso.