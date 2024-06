Nina, 44 anni, originaria dell’Olanda, era in vacanza con il marito e i 3 figli quando è rimasta coinvolta in un incidente d’auto sull’autostrada del Brennero tra Bolzano e Egna, perdendo la vita. A ridosso del funerale i parenti della vittima hanno ricevuto un inaspettato messaggio da parte di Andrea Bocelli.

L’incidente d’auto

La famiglia era partita a inizio maggio per trascorrere qualche giorno sul Lago di Garda. Tutti e 5 amavano molto l’Italia, tanto che lo scorso anno erano stati in Toscana per un concerto di Andrea Bocelli. Durante il viaggio di rientro, l’11 maggio, si è verificato il tragico incidente, in cui Nina è stata l’unica a perdere la vita.

Il messaggio di speranza di Bocelli

A ridosso del funerale di Nina, i familiari hanno ricevuto un messaggio di speranza e di vicinanza da parte del loro idolo, Bocelli.

La lettera, indirizzata al marito della 44enne, Peter Alexander, e ai tre figli Senne, Liv e James recita: “Nessuno muore finché vive nel cuore e nella memoria di chi resta”.

Il messaggio del cantante è stato di grande conforto per la famiglia. Lo stesso genero della vittima ha affermato: “Questa lettera è stata una luce nel buio per noi.”