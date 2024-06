Roma: Fratoianni, 'preoccupa clima impunità, governo si muova'

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Non siamo di fronte ad un caso isolato, siamo all’ennesima aggressione, all’ennesima intimidazione neofascista in questo Paese". Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra parlando con i cronisti a margine del presidio in piazza...

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – "Non siamo di fronte ad un caso isolato, siamo all’ennesima aggressione, all’ennesima intimidazione neofascista in questo Paese". Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra parlando con i cronisti a margine del presidio in piazza Vittorio contro il pestaggio di alcuni studenti di sinistra.

"E vedo che il governo fa spallucce e – prosegue il leader di SI – non è in grado di dire una parola almeno di preoccupazione o condanna dopo l’inchiesta di Fanpage sui giovani del partito di Meloni anzi giustifica. E cosi facendo però legittima, anzi consente agli autori di atti come quello avvenuto a Roma contro degli studenti di sentirsi impuniti . È il clima di impunità che ci preoccupa perché legittima e consente modalità, culture, parole e atti che non possono avere spazio in una democrazia".

"È il momento che il governo faccia qualcosa: sciolga – conclude Fratoianni – le organizzazioni neofasciste. In tal senso c’è un impegno assunto dal Parlamento e non possono più fare finta di niente".