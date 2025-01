Roma in zona rossa: misure straordinarie per il Giubileo

La Capitale si prepara a misure di sicurezza straordinarie in vista del Giubileo.

Misure di sicurezza a Roma

Con l’avvicinarsi del Giubileo, Roma si prepara a implementare misure di sicurezza straordinarie, simili a quelle già adottate in altre città italiane come Firenze, Bologna, Milano e Napoli. La nuova ‘zona rossa’ interesserà principalmente la stazione Termini e il quartiere Esquilino, aree ad alta affluenza turistica e di pellegrinaggio. Fonti del Viminale hanno confermato che la disposizione sarà operativa entro pochi giorni, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e dei visitatori.

Provvedimenti e controlli

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha inviato una circolare ai prefetti per individuare aree urbane dove vietare la presenza di soggetti considerati pericolosi o con precedenti penali. Le ordinanze riguarderanno non solo le stazioni ferroviarie, ma anche piazze di spaccio e zone della movida, caratterizzate da un’elevata concentrazione di persone. Durante le prime applicazioni di queste misure a Firenze e Bologna, sono stati emessi 105 ordini di allontanamento su 14.000 persone controllate, evidenziando l’efficacia delle operazioni.

Controlli a Milano e Napoli

A Milano, le zone rosse comprendono aree centrali come il Duomo e la Stazione Centrale, dove sono stati emessi 50 ordini di allontanamento dopo i festeggiamenti di Capodanno. A Napoli, le aree sotto controllo includono Chiaia e Vomero. Queste misure, adottate in vista del Giubileo, mirano a garantire un ambiente sicuro per tutti. Il Viminale ha già aumentato la presenza delle forze dell’ordine nelle aree designate, con 198 operazioni straordinarie ‘ad alto impatto’ realizzate dall’inizio del 2023, coinvolgendo oltre 14.300 unità tra Forze dell’ordine e Polizia locale.

Risultati delle operazioni di controllo

Le operazioni di controllo hanno portato a risultati significativi: 158.850 soggetti controllati, di cui 67.656 stranieri, 504 arresti e 1.579 denunce. Inoltre, sono stati espulsi 82 stranieri e sequestrate 79 armi. Questi dati dimostrano l’impegno delle autorità nel garantire la sicurezza pubblica, soprattutto in un periodo di grande affluenza come quello del Giubileo. La Capitale, dunque, si prepara a un intenso periodo di controlli e misure di sicurezza, con l’obiettivo di offrire un’accoglienza sicura e serena a tutti i visitatori.