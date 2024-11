Un grosso incendio è divampato intorno alle 5 di questa mattina in un appartamento in via Pippo Tamburi, in zona Tuscolana, alla periferia di Roma. All’interno della casa c’erano tre persone: due di esse sono in gravi condizioni di salute.

Roma, incendio in una casa: l’intervento dei vigili del fuoco

Erano circa le ore 5 di questa mattina quando, all’improvviso, alla caserma dei vigili del fuoco di Roma arriva una segnalazione. La richiesta di pronto intervento riguardava un incendio divampato in un appartamento al terzo piano di una palazzina in zona Tuscolana. Le cause dell’accaduto sono ancora tutte da verificare. I caschi rossi sono arrivati sul posto in breve tempo e hanno evacuato tutta l’area.

Roma, incendio in una casa: tre feriti, due sono gravi

All’interno della casa in cui si sono sviluppate le fiamme c’erano in quel momento tre persone. Due di queste, entrambe donne, sono rimaste ferite gravemente e sono state trasferite in rapidità all’ospedale più vicino, in codice rosso. La terza persona ha riportato lesioni meno gravi ed è stata curata sul posto dai medici del 118 prima di andare in ospedale per gli accertamenti.