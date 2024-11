Un drammatico episodio si è consumato nel milanese, a Mediglia, comune situato nel sud-est del capoluogo della regione lombarda. Una donna di 83 anni ha perso la vita dopo che un incendio è divampato nel suo appartamento situato in via Mazzini. Per la donna non c’è stato purtroppo nulla da fare. Per il momento rimangono sconosciute le cause che hanno portato allo scoppio del rogo.

Incendio a Mediglia: chi è la vittima

Stando a quanto si apprende la vittima era l’83enne Maria Rosa Carelli. Con la donna era presente in quegli attimi anche la figlia di 56 anni che si trovava sotto la doccia e fortunatamente non ha riportato conseguenze. Le fiamme sarebbero divampate nel tardo pomeriggio di venerdì 8 novembre, intorno alle ore 18. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Gorgonzola che tuttavia non hanno potuto far nulla per salvare la vita dell’anziana donna.

L’intervento dei soccorsi

I vigili del fuoco, una volta giunti sul posto, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’appartamento sito al piano terra dell’edificio. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri che stanno indagando sulle cause dell’incendio scoppiato all’improvviso.