Un tragico incidente (l’ennesimo sulle strade della capitale) si è consumato nella notte nei pressi di Roma. Avvenuto nella notte alla periferia di Roma. Un incidente stradale che ha coinvolto tre auto si è verificato a Maremmana Inferiore, nella regione di Tivoli, portando alla morte di un ragazzo di 19 anni. Ma cosa è realmente successo prima della sua tragica morte?

Incidente a Roma: morto un ragazzo, tre feriti gravi e traffico bloccato nella notte

I soccorritori sono arrivati sul luogo intorno all’1:30 di notte e hanno gestito la crisi. Oltre alla tragedia con la perdita del giovane, tre altri individui sono rimasti feriti, tutti costretti a essere trasportati d’urgenza in ospedale in condizioni critiche. Le autorità hanno dovuto bloccare tutti i movimenti veicolari affinché si potessero condurre le ricerche necessarie, ripristinando il normale flusso del traffico solo alle tre del mattino.

L’incidente solleva ancora una volta importanti interrogativi sulla sicurezza. Forse da rivedere il livello di efficienza della sicurezza stradale nell’area romana, in particolare di notte, quando la scarsa visibilità, unita alla stanchezza, diventa un fattore di rischio. La comunità locale si prepara a stare insieme alla famiglia del defunto.

«La scena che si è presentata ai vigili del fuoco è stata drammatica», riferisce Riccardo Ciofi, segretario della FNS CISL Roma Capitale e Rieti. «L’incidente ha causato il decesso di un giovane e il ferimento grave di altre tre persone, tutte trasportate in codice rosso presso le strutture ospedaliere. Le squadre dei vigili del fuoco di Tivoli hanno dovuto affrontare un intervento particolarmente complesso e prolungato, data la violenza dell’impatto. È stato necessario l’utilizzo di attrezzature specialistiche – estrattore, cesoie e divaricatore – sia per liberare i feriti e affidarli alle cure del personale del 118, sia per recuperare il corpo senza vita del giovane rimasto intrappolato tra le lamiere».