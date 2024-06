Roma, incidente sulla Cristoforo Colombo: morto 26enne

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - Un morto e un ferito a Roma per un grave incidente stradale avvenuto nella notte su via Cristoforo Colombo, direzione Ostia. Intorno alle 4.30 le pattuglie della Polizia locale di Roma Capitale, XII Gruppo Monteverde, sono intervenute sul posto, all’intersezione con...

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – Un morto e un ferito a Roma per un grave incidente stradale avvenuto nella notte su via Cristoforo Colombo, direzione Ostia.

Intorno alle 4.30 le pattuglie della Polizia locale di Roma Capitale, XII Gruppo Monteverde, sono intervenute sul posto, all’intersezione con Via di Acilia. Nello scontro sono stati coinvolti due motoveicoli – un motorino Piaggio Beverly e una moto Kawasaki Z900 – e un’auto Ford Fiesta. La vittima è un 26enne che si trovava a bordo della Kawasaki, mentre il conducente del Piaggio, un 34enne, è stato portato all’ospedale Grassi per le ferite riportate ma non risulterebbe in gravi condizioni.

A bordo dell'automobile c'era una 21enne, che è stata sottoposta al test per rilevazione di sostanze alcoliche, risultando negativa. Chiusa via Cristoforo Colombo direzione Ostia, tra Malafede e Acilia mentre sono in corso le indagini da parte della Polizia locale sulla dinamica dell'incidente.