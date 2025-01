Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato al collo al termine di una discussione fuori dalla scuola. L’aggressione è avvenuta intorno alle 14:20 di oggi, giovedì 23 gennaio, nella zona di piazza Testaccio a Roma.

Roma: lite a scuola finisce in tragedia, studente accoltellato al collo

La discussione, le cui cause sono ancora da chiarire, sarebbe iniziata all’interno della scuola, coinvolgendo il 17enne e un altro coetaneo. La lite è poi continuata per strada, dove si è consumata l’aggressione.

Il ragazzo, colpito con un coltello, è stato trasportato all’ospedale San Camillo in codice rosso. Secondo le indiscrezioni, è stato ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata, ma non sembrerebbe in pericolo di vita. Stando a quanto riportato da Adnkronos dovrebbe essere dimesso in un paio di giorni.

Studente accoltellato al collo a Roma: indagini in corso

Sembrerebbe che gli aggressori siano coetanei della vittima. Dopo l’accoltellamento, avrebbero preso la fuga in direzione di via Manunzio, e la polizia sta cercando di rintracciarli. La svolta potrebbe arrivare presto grazie alle telecamere di sorveglianza di Testaccio: i filmati potrebbero essere presto acquisiti dagli investigatori per chiarire l’accaduto e il ferimento del 17enne.

Il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, è intervenuto sulla vicenda attraverso i social: