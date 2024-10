Manifestazione a Roma per la Palestina: preoccupazioni per la sicurezza mentre migliaia di attivisti si uniscono in piazza

Roma sotto controllo per la manifestazione a favore della Palestina, non approvata dalle autorità in vista del prossimo anniversario del tragico evento avvenuto in Israele il 7 ottobre. I gruppi organizzatori, pronti a unirsi in piazza, hanno proclamato una mobilitazione spontanea che coinvolgerà migliaia di attivisti, specialmente nella zona di piazzale Ostiense nel pomeriggio. Ci sono preoccupazioni riguardo alla presenza di anarchici, gruppi turbolenti e possibili scontri. Sono stati mobilitati millecinquecento agenti per garantire la sicurezza.

