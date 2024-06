Roma: Serracchiani, 'su aggressione tutti elementi perché Procura proceda'

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – "Gravissima l'aggressione ai danni degli studenti della Rete degli studenti medi e di Sinistra Universitaria che rientravano dalla manifestazione a difesa della Costituzione e dell’unità nazionale. Apprendiamo che alcuni degli aggressori, membri di Casapound, sono stati già identificati dalle Forze dell’ordine e che sia stata già informata la Procura". Così in una nota Debora Serracchiani, responsabile Giustizia nella segreteria Pd.

"Riteniamo, dalle immagini visionate, che vi siano tutti gli estremi per procedere d’ufficio trattandosi di violenza aggravata dall’essere avvenuta in luogo pubblico e dalle motivazioni d’odio che emergono dall’audio. Non si può più tollerare questa violenza che rischia di deflagrare ulteriormente e di far esplodere ulteriori tensioni a Roma. Stupisce, una volta di più, il silenzio della Presidente del Consiglio, che continua a dare copertura politica a tali manifestazioni di intolleranza. Siamo certi che le autorità competenti sapranno ripristinare la legalità perseguendo nelle sedi opportune tali condotte inaccettabili".