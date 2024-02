Rugby: Sei Nazioni, Capuozzo e Iachizzi indisponibili per il match con l'Inghilterra

Roma, 2 feb. - (Adnkronos) - Lo staff medico della Nazionale italiana rugby maschile ha annunciato che Ange Capuozzo e Edoardo Iachizzi non saranno a disposizione per il match d'esordio del Sei Nazioni contro l’Inghilterra, in programma domani allo stadio Olimpico. Il trequarti azzurro no...

Roma, 2 feb. – (Adnkronos) – Lo staff medico della Nazionale italiana rugby maschile ha annunciato che Ange Capuozzo e Edoardo Iachizzi non saranno a disposizione per il match d'esordio del Sei Nazioni contro l’Inghilterra, in programma domani allo stadio Olimpico. Il trequarti azzurro non potrà scendere in campo a causa di una gastroenterite, la seconda linea della Nazionale ha sofferto il riacutizzarsi di un trauma pregresso alla spalla sinistra. Con il numero 14 scenderà in campo Lorenzo Pani, mentre in panchina saranno presenti con il numero 20 l’esordiente Alessandro Izekor e con il numero 23 Federico Mori. Questa la formazione che scenderà in campo: Allan; Pani, Brex, Menoncello, Ioane; Garbisi P., Garbisi A; Cannone L., Lamaro (cap), Negri; Ruzza, Cannone N.; Ceccarelli, Lucchesi, Fischetti. A disposizione: Nicotera, Spagnolo, Zilocchi, Zambonin, Izekor, Zuliani, Varney, Mori. All. Quesada.