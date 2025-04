Russia: Estonia, 'istituiremo base militare permanente al confine'

Tallinn, 23 apr. (Adnkronos) – L'Estonia intende istituire una base militare nella città di Narva, al confine con la Russia. Lo ha reso noto il capo di stato maggiore estone, il generale Vahur Karus, come riportato dall'emittente Err. "Si prevede di schierare unità a Narva in modo permanente, per normalizzare la presenza quotidiana del personale militare in città", ha detto Karus, aggiungendo che alla base ci sarà una rotazione delle varie unità.

Inizialmente si prevede lo stazionamento di circa 200-250 militari. Tra questi ci saranno sia personale militare attivo, sia coscritti e riservisti. "Se il ciclo di addestramento lo consentirà, l'unità che andrà a Narva potrà portare con sé i riservisti per svolgere insieme i compiti di combattimento", ha aggiunto il generale.