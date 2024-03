Russia: Richetti (Az), 'bene unità opposizioni su sfiducia Salvini, chiarezza per sicurezza Paese'

Roma, 22 mar (Adnkronos) – "È positivo che tutte le forze di opposizione abbiano sottoscritto la nostra mozione di sfiducia al Ministro Salvini e chiedano una risposta chiara sull'accordo siglato con Russia Unita". Lo dice Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Per-Renew Europe alla Camera.

"I commenti di queste ore, che hanno anche spaccato la Maggioranza, dopo le elezioni russe non fanno altro che confermare le ambiguità di Salvini e la bontà della nostra battaglia -prosegue-. O Salvini viene in Aula con la comunicazione di recesso rispetto all'accordo con il partito di Putin che prevede uno scambio di informazioni sensibili o è bene per la sicurezza del nostro Paese che lasci il suo ruolo di ministro".