Questa mattina, il volo Ryanair in arrivo da Memmingen, Germania, e diretto a Brindisi (FR 5129) ha segnalato un problema nel sistema di protezione contro gli incendi del motore, con un’indicazione luminosa accesa. Fortunatamente, l’allerta si è risolta rapidamente e l’aereo è atterrato senza problemi, consentendo ai passeggeri di disembarchare normalmente.

Incidente precedente

Solo una settimana fa, un altro aereo della medesima compagnia ha subito un incendio al motore mentre si trovava in fase di rullaggio a Brindisi, in procinto di partire per Torino. In quell’occasione, i 184 passeggeri furono evacuati tramite scivoli di emergenza.