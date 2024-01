Ryanair: O'Leary, anche questa estate rincari biglietti ma meno di 2023**

Dublino, 20 gen. -(Adnkronos) - In Europa per il settore aereo "c'è un problema di capacità" con meno posti disponibili rispetto alla domanda: "Eurocontrol stima che siamo ancora a una capacità del 93% rispetto al 2019 pre-covid e questo dovrebbe tenere alto ...

Dublino, 20 gen. -(Adnkronos) – In Europa per il settore aereo "c'è un problema di capacità" con meno posti disponibili rispetto alla domanda: "Eurocontrol stima che siamo ancora a una capacità del 93% rispetto al 2019 pre-covid e questo dovrebbe tenere alto il costo dei biglietti". Lo sottolinea, incontrando la stampa internazionale nel quartiere generale di Dublino, l'ad del gruppo Ryanair Michael O'Leary, che riconosce "come anche le nostre tariffe questa estate saranno più alte, ma con un aumento inferiore al 10-15% del 2023, spero si possa contenere i rincari fra il 5 e il 10%. Noi comunque abbiamo già lanciato le prime campagne promozionali".

O'Leary ricorda come sull'offerta "peserà anche il problema della messa a terra di almeno il 10% della flotta di A320 per gli interventi sui motori" . Il tutto mentre "è attesa una crescita dei viaggiatori dall'Asia" e grava l'incubo degli scioperi dei controllori del traffico aereo. L'ad di Ryanair ricorda in proposito che nei giorni scorsi "abbiamo consegnato alla Commissione una petizione siglata da oltre 2 milioni di passeggeri europei che chiedevano di tutelarli dalle agitazioni" dei controllori.