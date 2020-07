La pratica di introdurre sex toys nella coppia non è poi così tabù come può sembrare. A dimostrarlo una ricerca condotta da Sexyfollie.it.

Secondo uno studio condotto dallo store Sexyfollie.it nel 2019, in Italia i sex toys per la coppia s’introdurrebbero almeno una volta su tre. Quello che finora è sempre stato un tabù, nell’intimità non lo è più così tanto grazie anche ad una maggiore informazione su questo mondo.

Sex toys in coppia, viaggio con la fantasia

Non solo coppie ma anche single, i sex toys sono sempre più utilizzati dagli italiani. Giocattoli per adulti consapevoli della propria sessualità ma anche di quella altrui, si possono usare in solitaria oppure per aggiungere un po’ di pepe durante i rapporti a due.

In realtà, non ci sono limiti all’utilizzo dei sex toys, basta viaggiare con la propria fantasia ed essere consapevoli, a livello pratico, dei benefici che ognuno di questi apporta. Sono diversi, infatti, gli effetti ottenibili: c’è un giocattolo per adulti adatto ad ogni evenienza. Sempre secondo la ricerca di Sexyfollie.it, sia donne che uomini li acquistano con un trend crescente e non solo all’interno di coppie stabili.

Diversi tipi di sex toys, per tutti

I giocattoli erotici non vengono più percepiti come un “terzo incomodo”, bensì come uno strumento in più per godersi il rapporto o i preliminari giocando e condividendo sensazioni diverse. Per quanto riguarda i sex toys per la donna, c’è un mito da sfatare: la maggior parte acquista quelli più colorati e dal design fantasioso, invece che realistico. Anche per quanto riguarda i sex toys per l’uomo vincono i colori e le forme particolari, anche se in questo caso i consumatori puntano anche sulla tecnologia innovativa associata a questi. Il mercato ne offre davvero di ogni tipo e sempre più persone di sesso maschile sono interessati all’acquisto.

Nella coppia, invece, si opta spesso per un vero e proprio “arsenale”. Sono infatti tantissimi i giocattoli sexy disponibili in commercio e permettono di dare sfogo alle proprie fantasie, giocando a letto ma non solo. Si possono considerare sex toys anche i giochi da tavolo a tema, ci sono poi i giocattoli erotici che si possono portare fuori casa, sempre molto discreti e anonimi, come quelli con telecomando da remoto.

Sessualità consapevole e tabù infranti

I risultati dello studio di Sexyfollie.it sono decisamente incoraggianti, perché una maggiore consapevolezza della propria sessualità, che sia di coppia o in singolo, si traduce anche in una migliore informazione in merito al tema. È fondamentale, soprattutto nella società moderna, guardare la sfera dell’eros con un occhio non giudicante. Vivere i momenti di intimità con spirito libero, lasciando cadere magari qualche tabù personale, non può che fare del bene al corpo e alla mente al contrario di quelli che sono stati i preconcetti portati avanti finora.

Il primo sex toy della storia

In realtà, i sex toys non sono una novità dell’era moderna. Già nel passato diversi pensatori fuori dal coro ne hanno inventati, ma la maggior parte veniva riservata alle donne. Il primo mai ideato risale all’era Paleolitica e si tratta, nello specifico, di un dildo in pietra levigata lungo 15 centimetri. Questo, fatto alquanto singolare, veniva utilizzato anche per battere la roccia di selce e nei rituali religiosi, come simbolo di fertilità maschile oltre che per augurare prosperità e felicità alla famiglia.