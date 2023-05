Escort nel Mezzogiorno: a Lecce, Barletta, Napoli e Pescara si “incontra” meglio.

Gli incontri con le escort ottengono successo anche in aree del Mezzogiorno come Barletta e Lecce con recensioni ottimali.

I comuni del Sud nelle prime posizioni per qualità migliore negli incontri secondo le recensioni dei clienti, ma ci sono anche le “bandiere nere”.

Non solo Milano e Roma, ma anche il Mezzogiorno nella classifica dei 30 comuni migliori d’Italia per qualità degli incontri con le escort, realizzata da Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, calcolando il giudizio medio delle recensioni degli utenti. Come le bandiere blu attribuite alle spiagge più belle d’Italia e le “bandiere nere” dove è pericolosa la balneazione, ma per le escort e la qualità degli incontri.

Come funziona la classifica? I comuni “migliori” sono quelli che hanno ricevuto una percentuale alta di recensioni tra le 4 e le 5 stelle e quindi un ottimo giudizio degli incontri degli utenti con le escort della zona. Nella top 30 tra le regioni del sud Italia si distingue la Puglia con ben due Comuni, Barletta e Lecce, rispettivamente alla 28ª e 22ª posizione; troviamo anche Napoli (19ª) a rappresentare la Campania e Pescara (16ª) come portabandiera dell’Abruzzo. Anche la Sardegna è in classifica con Cagliari al dodicesimo posto e Sassari al venticinquesimo.

I comuni “peggiori”, invece, sono quelli in cui le recensioni degli utenti sugli incontri hanno dato una percentuale di giudizi negativi superiori alla media (2 e 3 stelle). Su questo podio troviamo Potenza al primo posto e Benevento al terzo, ma ci sono anche Catanzaro, Matera, Bari, Foggia, Avellino. Anche la Sicilia rientra in questa classifica con i Comuni di Trapani, Palermo, Ragusa e Siracusa.

Sono rimasto stupito nello scoprire la presenza di così tante escort con recensioni anche in Comuni come Barletta o Sassari – commenta Mike Morra, Ceo e fondatore di Escort Advisor – Abbiamo recensioni di incontri anche nei Comuni più piccoli, isole comprese. Inoltre, non ci sono solo giudizi a 5 stelle, una grande percentuale di recensioni che riceviamo (e pubblichiamo) è tra le tre e le due stelle.

Il funzionamento di Escort Advisor è dunque uguale a quello delle altre piattaforme online che si occupano di recensioni: nelle prime pagine di ricerca si trovano i risultati migliori e man mano che si va avanti le valutazioni peggiorano, fino ad arrivare a una stella, che identifica truffe o pericoli: servizi offerti, ma non concessi, foto false, scambi di persona. Inoltre, è l’unico sito ad avere una mappa da utilizzare come vero e proprio motore di ricerca per trovare la escort nel singolo Comune d’interesse.

Quindi chi definisce se una escort è di “qualità”? Il cliente stesso, che descrive sul sito la propria esperienza, scrivendo una recensione che conferma il Comune in cui è avvenuto l’incontro e il giudizio sulla prestazione della professionista.