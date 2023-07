Libido femminile bassa: come accenderla in estate

In determinati periodi di vita, le donne vanno incontro a uno scarso desiderio di vivere il partner sotto l’aspetto sessuale. Si tratta della libido femminile bassa che sicuramente influisce. Vediamo come risolverla con consigli e rimedi forniti nei paragrafi seguenti.

Libido femminile bassa

Sono diverse le donne che, nel corso della loro vita, vanno incontro a una libido femminile bassa e, quindi, a un desiderio scarso di fare l’amore. Sono diversi i fattori, a prescindere dall’età, legati a questa situazione che possono condizionare e influire sul rapporto sessuale e sulla coppia, in generale.

Per esempio, i fattori ormonali, lo stress, ma anche il caldo di questa estate con temperature arrivate allo stremo, sicuramente contribuiscono a un abbassamento del desiderio e una minore voglia di fare l’amore. I problemi all’interno della coppia incidono sul desiderio sessuale della donna che, a lungo andare, può essere molto latente.

Considerato che l’appagamento sessuale è una parte importante, non solo per la donna, ma per la coppia in generale, non bisogna trascurarlo oppure viverlo come un tabù, dal momento che è una condizione che vivono moltissime donne. Il testosterone e l’estrogene, quindi gli ormoni, giocano un ruolo chiave e uno squilibrio porta a una libido femminile bassa.

Durante il periodo dell’età fertile oppure in alcune fasi della vita di una donna come la gravidanza o nell’allattamento, gli ormoni subiscono delle variazioni per cui si ha un calo del desiderio. In questa fase poi si ha un aumento della prolattina che, secondo gli specialisti, contribuisce all’abbassamento del desiderio.

Libido femminile bassa: come attivarla

Sebbene questa condizione possa preoccupare, non solo la donna, ma anche l’uomo e quindi avere ripercussioni sulla coppia, e bene sapere che per, per attivare la libido femminile bassa ci sono dei rimedi e delle soluzioni che si possono adottare per migliorare L’intesa letto.

Secondo gli esperti, alcuni rimedi naturali come per esempio il ginseng oppure la Muira Pauma che aiuta ad avere rapporti sessuali maggiormente intensi, possono sicuramente contribuire a un incremento del desiderio sessuale. Questi due ingredienti sono fondamentali di un integratore femminile quale Femmax.

Sempre secondo di specialisti, ci sarebbe un miglioramento della libido femminile bassa grazie al consumo di una mela al giorno che andrebbe appunto ad aumentare il desiderio. In base a uno studio che è stato pubblicato a Firenze, sembrerebbe che consumare uno più mele al giorno aiuterebbe a migliorare l’eccitamento e la risposta sessuale.

Un rimedio naturale assolutamente efficace in quanto le mele conterrebbero dei fitoestrogeni che migliorano le prestazioni. Oltre a questo alimento, ci sono anche altre dritte da poter usare. L’uso di sex toys all’interno della coppia oppure la lettura di romanzi erotici insieme anche a una maggiore comunicazione sicuramente sono fattori che vanno incidere sul miglioramento dell’attività sessuale.

Libido femminile bassa: integratore sessuale

Come abbiamo visto, sono diversi i rimedi e la soluzione che possono aiutare a migliorare la propria libido femminile bassa e quindi garantire un rapporto sessuale e soddisfacente per entrambi i partner. Proprio come esiste il viagra per il sesso maschile, vi è anche un rimedio pensato esclusivamente per la donna

Si tratta infatti di Femmax, un integratore sessuale ideato proprio per le esigenze sessuali di ogni donna. Un integratore naturale a base di elementi che non hanno nessuna controindicazione o effetti collaterali. Un formula in vendita in compresse, da assumere poco prima del rapporto sessuale, che aiuta a migliorare le prestazioni sessuali, raggiungere rapidamente l’orgasmo in modo da ottenerne diversi durante l’amplesso. Aumenta poi l’energia, permette alla donna di lasciarsi andare e di esprimere i propri impulsi in modo da non trattenersi e quindi ottenere risultati in tal senso.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un integratore sessuale come Femmax si compone di elementi naturali come il tè, il ginger che aiuta a migliorare di ormoni e a riequilibrarli e la Muira Pauma, una pianta nota per le sue proprietà afrodisiache che va ad accendere il desiderio.

Una formula originale ed esclusiva da non acquistare sul sito internet o nei negozi fisici, ma soltanto sulla pagina ufficiale del prodotto dove bisogna compilare il modulo con le proprie informazioni personali approfittando così della promozione di una confezione di Femmax al costo di 39€ per una confezione con altre da valutare. Il pagamento è a scelta del consumatore, tra Paypal e carta di credito o contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.