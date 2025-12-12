Salute: iniziativa per legge su rete nazionale psicologia, 72mila firme in Parlamento

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Domani, sabato 13 dicembre, la campagna “Diritto a stare bene” ufficializza le 72 mila firme raccolte e depositate in Parlamento per una legge che istituisca una Rete nazionale di psicologia, pubblica e gratuita. Appuntamento a Roma alle ore 16 al Teatro Off/O...

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – Domani, sabato 13 dicembre, la campagna “Diritto a stare bene” ufficializza le 72 mila firme raccolte e depositate in Parlamento per una legge che istituisca una Rete nazionale di psicologia, pubblica e gratuita. Appuntamento a Roma alle ore 16 al Teatro Off/Off di via Giulia 20. Interverranno: Maria Teresa Bellucci (viceministra del Lavoro e delle Politiche Sociali), Francesco Zaffini (presidente commissione Affari Sociali Senato), Maria Antonietta Gulino (presidente Consiglio Nazionale Ordine Psicologi), Francesco Maesano (coordinatore nazionale della campagna Diritto a stare bene), Maura Latini (presidente Coop Italia), Marco Perduca (dirigente dell’Associazione Luca Coscioni), Michela Marzano (Filosofa, docente universitaria, scrittrice), Alessia Filippi (Argento olimpico, campionessa europea e del mondo di nuoto), Linda Laura Sabbadini (Statistica, pioniera in questo campo degli studi di genere), Walter Rizzetto (Fratelli d’Italia), Filippo Sensi (Partito Democratico), Riccardo Magi (+Europa), Elisa Pirro (Movimento5Stelle), Patrizia Marrocco (Forza Italia).