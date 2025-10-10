Salute: Schlein, 'chiedo a governo di procedere a istituzione psicologo di base'

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - “Servono più risorse per la salute mentale, ce lo chiedono anche le ragazze e i ragazzi nelle scuole e nelle università. Oggi la tua possibilità di curarti dipende da dove nasci e vivi perché ci sono regioni che hanno strutture, percorsi ...

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – “Servono più risorse per la salute mentale, ce lo chiedono anche le ragazze e i ragazzi nelle scuole e nelle università. Oggi la tua possibilità di curarti dipende da dove nasci e vivi perché ci sono regioni che hanno strutture, percorsi e professionisti e regioni che ne sono del tutto prive". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.

"Questo viola l’articolo 32 della nostra costituzione sul diritto alla salute, ma pure l’articolo 3 che parla di eguaglianza. La salute mentale non può essere considerata un tabù, e assistiamo al rischio che si facciano clamorosi passi indietro verso l’istituzionalizzazione come unica risposta. Invece serve un lavoro sinergico che metta al centro le persone e non lasci sole le famiglie, dobbiamo ancora fare i conti con le conseguenze gravi sulla salute mentale del periodo pandemico. Non è possibile che vi sia una carenza strutturale di neuropsichiatri infantili, che ci voglia così tanto tempo per avere le diagnosi. La nostra deve diventare una società della cura, consapevole che la riduzione delle diseguaglianze è un investimento sul benessere di tutte e tutti".

"Anche per questo chiedo al governo di procedere all’istituzione dello psicologo di base, visto che hanno bloccato la nostra ed altre proposte per un anno in commissione affari sociali dopo un voto all’unanimità”.