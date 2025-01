Un intervento tempestivo in condizioni avverse

La notte scorsa, il massiccio del Pollino, situato tra Basilicata e Calabria, è stato teatro di un intervento di soccorso di grande rilevanza. Un escursionista di 27 anni, originario di Bari, è rimasto bloccato a causa di una caduta su un sentiero a 1.800 metri di altitudine, mentre la zona era colpita da una forte nevicata. Le condizioni meteorologiche avverse hanno reso l’operazione di salvataggio particolarmente complessa, ma grazie alla prontezza delle squadre di soccorso, l’uomo è stato recuperato in sicurezza.

Il soccorso alpino in azione

Per il salvataggio dell’escursionista sono state mobilitate tre squadre del Soccorso Alpino, di cui due lucane e una calabrese. Poco prima delle ore 3, una delle squadre ha raggiunto il giovane, affrontando un percorso reso difficile dalla neve alta. Gli operatori hanno immediatamente provveduto a riscaldarlo, evitando che le sue condizioni di salute potessero deteriorarsi ulteriormente. Dopo averlo stabilizzato, l’escursionista è stato trasportato in barella fino a valle, dove un’ambulanza lo attendeva per il trasferimento in ospedale.

Le conseguenze della nevicata a Potenza

La nevicata ha avuto un impatto significativo anche sulla circolazione stradale a Potenza, dove la neve ha raggiunto un’altezza compresa tra 15 e 20 centimetri. Nonostante i disagi, i mezzi di soccorso sono stati attivi per migliorare la situazione e garantire la sicurezza degli automobilisti. Si stanno valutando misure straordinarie, come la chiusura delle scuole per il giorno successivo, in considerazione delle previsioni meteorologiche. Inoltre, la partita di Serie C tra Potenza e Benevento è in dubbio a causa delle condizioni climatiche avverse.

I Vigili del Fuoco sono stati impegnati in diverse operazioni di rimozione di alberi caduti e soccorso di automobilisti in difficoltà, dimostrando ancora una volta l’importanza di un intervento coordinato e tempestivo in situazioni di emergenza. La comunità locale si stringe attorno all’escursionista, augurandosi una pronta guarigione e ringraziando i soccorritori per il loro impegno e dedizione.