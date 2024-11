Il ministro Salvini tranquillizza Zaia sulla leadership leghista in Veneto in vista delle regionali del 2025. Le sue parole

Il consiglio federale della Lega ha registrato momenti di tensione, alimentati dai deludenti risultati elettorali, in particolare in Emilia Romagna e Umbria, e dalle crescenti pressioni interne per garantire una leadership solida, soprattutto in Veneto. Al centro del dibattito, le elezioni regionali del 2025: il leader Matteo Salvini rassicura Luca Zaia.

Matteo Salvini rassicura il Presidente Luca Zaia

Il governatore Zaia ha messo in guardia con fermezza il Partito: una possibile perdita del Veneto sarebbe un colpo devastante per la Lega. In risposta, Matteo Salvini ha assicurato che il candidato della Lega guiderà la Regione, avviando un confronto con Giorgia Meloni e Antonio Tajani per modificare la legge che attualmente vieta il terzo mandato per i presidenti di Regione.

Il ministro dei Trasporti ha sottolineato che chi ha governato con successo, come Zaia, deve avere la possibilità di essere riconfermato.

Il flop della Lega alle recenti elezioni regionali

“La sconfitta è stata chiara e dobbiamo capirne le ragioni”, dichiara il ministro, come riportato da Repubblica.

In questo scenario, i dirigenti del Partito hanno sollecitato modifiche alla legge di bilancio, avanzando proposte su temi chiave per la Lega, come la flat tax, le pensioni e l’aumento delle assunzioni nelle forze dell’ordine.

Le richieste mirano a rilanciare il Partito su questioni che coinvolgono la sua base elettorale, in particolare le piccole e medie imprese e i lavoratori.