Un riconoscimento significativo

La famiglia Basso è stata insignita del titolo di “italiani dell’anno” da Famiglia Cristiana per il 2024, un onore che sottolinea il loro straordinario esempio di amore e unità. Questo riconoscimento non è solo un tributo a Sammy, il giovane biologo scomparso a causa della progeria, ma anche un omaggio ai suoi genitori, Laura e Amerigo, che hanno condiviso la loro esperienza con il mondo. La copertina del giornale è dedicata a loro, accompagnata da un’intervista che segna la prima apparizione pubblica dopo la perdita di Sammy, avvenuta il 6 ottobre scorso.

Un messaggio di speranza

Il direttore e il condirettore di Famiglia Cristiana, Stefano Stimamiglio e Luciano Regolo, hanno descritto Sammy come un “profeta attualissimo in questo tempo di disorientamento”. La sua vita, pur segnata da una malattia rara che provoca un invecchiamento precoce, è stata un esempio di entusiasmo e amore per la vita. “Sammy non era la sua malattia, Sammy era Sammy”, affermano i direttori, evidenziando come la sua personalità e il suo spirito abbiano toccato il cuore di molte persone.

Il valore dell’amore familiare

La motivazione del premio sottolinea quanto sia prezioso e invincibile l’amore di una famiglia, anche di fronte al dolore. I genitori di Sammy ci insegnano che, nonostante le sfide della vita possano sembrare insormontabili, è fondamentale viverla con pienezza e lasciarsi sorprendere dalla sua bellezza. “Per condurre l’esistenza da protagonisti”, affermano, “non conta rispondere a canoni prestabiliti di successo, ma lo spirito, l’entusiasmo e il coraggio con cui affrontiamo le sfide”. Questo messaggio di resilienza e positività continuerà a risuonare nei cuori delle famiglie e dei giovani per molto tempo.