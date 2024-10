Con tutta probabilità, i funerali di Sammy Basso, il biologo colpito da progeria, si svolgeranno presso il campo sportivo di Tezze sul Brenta, il suo paese natale dove ha trascorso la sua infanzia. Sammy è deceduto sabato sera a causa di un malore inaspettato. La scelta della location è stata presa dopo consultazioni con le autorità locali e le forze dell’ordine, per garantire la sicurezza pubblica e permettere a un gran numero di persone di partecipare alle sue esequie senza creare disagi alla viabilità. Anche se la data finale non è ancora confermata, si prevede che i funerali si tengano venerdì.

La scomparsa di Sammy Basso

Sammy Basso, il biologo colpito da progeria, è deceduto sabato sera a causa di un malore inaspettato. La sua morte ha lasciato un vuoto nella comunità scientifica e tra coloro che lo conoscevano. Sammy era un esempio di coraggio e determinazione, affrontando la sua malattia con grande forza interiore.

La scelta della location

Il campo sportivo di Tezze sul Brenta è stato scelto come luogo per i funerali di Sammy dopo consultazioni con le autorità locali e le forze dell’ordine. Questa decisione è stata presa per garantire la sicurezza pubblica e per consentire a un gran numero di persone di partecipare alle sue esequie senza creare disagi alla viabilità.

Data e orario dei funerali

Nonostante la data finale non sia ancora confermata, si prevede che i funerali di Sammy si tengano venerdì. L’orario esatto verrà comunicato successivamente. È importante che coloro che desiderano partecipare alle esequie rimangano aggiornati sulle informazioni relative alla data e all’orario dei funerali.