Samsung, la serie Samsung Galaxy S24 dà il via alla rivoluzione dell’AI mobile

(Adnkronos) – Samsung Electronics ha presentato oggi Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ e Galaxy S24, aprendo un mondo di nuove esperienze mobile con Galaxy AI, grazie alla quale la serie Galaxy S inaugura una nuova era, destinata a cambiare per sempre il modo in cui i dispositivi mobili contribuiscono alla vita quotidiana degli utenti.

L’intelligenza artificiale (AI) ottimizza moltissime esperienze di utilizzo della serie Galaxy S24: dalla possibilità di comunicare senza barriere linguistiche con traduzioni intelligenti di testi e chiamate, alla massimizzazione della libertà creativa con ProVisual Engine di Galaxy, fino alla definizione di un nuovo standard di ricerca che cambierà il modo in cui gli utenti Galaxy scoprono il mondo che li circonda con la funzione ‘Cerchia e cerca"’.

“La serie Galaxy S24 trasforma la connessione con il mondo che ci circonda e dà il via al prossimo decennio di innovazione mobile – spiega TM Roh, President e Head of Mobile eXperience (MX) di Samsung Electronics. Progettata per potenziare e semplificare l'esperienza di tutti i giorni, “Galaxy AI è il frutto del nostro patrimonio di innovazione e della nostra profonda conoscenza del modo in cui le persone utilizzano i propri smartphone – aggiunge Roh – Siamo entusiasti di vedere come gli utenti di tutto il mondo potranno potenziare la loro vita quotidiana scoprendo infinite nuove possibilità grazie a Galaxy AI”.

Semplificare la comunicazione: traduzioni live di chiamate e testi

Galaxy AI mira a migliorare ogni aspetto della vita, in particolare il concetto fondamentale associato allo smartphone, ovvero la comunicazione.

Quando si ha necessità di comunicare e ci si trova davanti a barriere linguistiche, Galaxy S24 consente di chiamare o chattare con uno studente o un collega di un altro Paese grazie a ‘Traduzione Live’, che garantisce traduzioni vocali e testuali delle chiamate in tempo reale in modo bidirezionale e all’interno dell’app “telefono” nativa. Per l’utilizzo non sono necessarie app di terze parti e l’AI sul dispositivo mantiene le conversazioni completamente private.

Con ‘Interprete’, le conversazioni dal vivo possono essere tradotte istantaneamente e visualizzate su uno schermo diviso, in modo che gli interlocutori, l’uno di fronte all’altro, possano leggere una trascrizione testuale di ciò che l’altra persona ha detto. Funziona anche senza una connessione dati o Wi-Fi.

Per i messaggi e altre app, ‘Assistente Chat’ può aiutare a perfezionare il tono della conversazione e garantire che la comunicazione avvenga con lo stile e il registro linguistico desiderati. L’AI integrata nella tastiera Samsung può anche tradurre messaggi, e-mail e altro ancora in 13 lingue in tempo reale. In macchina, ‘Android Auto’ riassume automaticamente i messaggi in arrivo e suggerisce le risposte e le azioni adatte, come inviare a qualcuno l’orario di arrivo previsto.Samsung

“I

fan di Galaxy avranno a disposizione ulteriori strumenti da utilizzare

per sfruttare al massimo l'esperienza di intelligenza artificiale –

dichiara Paolo Bagnoli, Marketing & Retail Head di Samsung

Electronics Italia – come la possibilità di sprigionare al massimo il

potenziale creativo attraverso l'editing di foto e di video. Inoltre,

non dimentichiamo il miglioramento delle performance, sia per il

comparto foto che per l’esperienza gaming”.

Liberare la creatività e scoprire il mondo con modalità nuove

‘ProVisual

Engine’ di Galaxy S24 è una suite completa di strumenti basati sull’AI

che trasformano la capacità di acquisizione di immagini ed ottimizzano

la libertà creativa in ogni fase del processo, dalla preparazione di uno

scatto fino alla condivisione sui social. Il sistema ‘Quad Tele’ di

Galaxy S24 Ultra, con il nuovo obiettivo dotato di zoom ottico 5x,

dispone di un sensore da 50 MP che consente prestazioni di qualità

ottica a livelli di zoom con ingrandimenti da 2x, 3x, 5x fino a 10x,

grazie al sensore Adaptive Pixel. Le immagini si mostrano chiare anche a

100x grazie allo zoom digitale ottimizzato.

Grazie

all’aggiornamento della funzionalità ‘Nightography’, le foto e i video

con lo Space Zoom di Galaxy S24 sono luminosi in qualsiasi condizione,

anche con lo zoom. È possibile, infatti, ottenere foto e video ricchi di

luce in condizioni di scarsa luminosità sfruttando i pixel di

dimensioni più grandi di Galaxy S24 Ultra, ora di 1,4 μm, il 60% in più

rispetto al modello precedente. L’effetto mosso è ridotto su Galaxy S24

Ultra grazie allo stabilizzatore ottico di immagini (OIS) dagli angoli

più ampi e al miglioramento della compensazione del movimento. Durante

la registrazione di video, il blocco ISP dedicato delle fotocamere

anteriori e posteriori riduce il disturbo, mentre Galaxy S24 analizza i

dati giroscopici distinguendo tra il movimento della persona che

effettua le riprese e quello del soggetto. Ciò consente una più efficace

rimozione del disturbo e genera video chiari al buio, anche ripresi da

lontano.

Dopo

aver scattato foto straordinarie, gli innovativi strumenti di editing

di Galaxy AI consentono di apportare diverse modifiche come cancellare,

ricomporre e rimasterizzare le immagini. Per ottimizzazioni più semplici

ed efficienti, ‘Edit Suggestion’ utilizza Galaxy AI per suggerire le

modifiche perfette per ogni foto. Per offrire agli utenti ancora più

controllo creativo e libertà, ‘Modifica Generativa’ può riempire parti

dello sfondo di un’immagine con l’AI generativa, così, quando

un’immagine è inclinata, l’AI può migliorarla riempiendo i bordi. E

quando si ha necessità di spostare leggermente un oggetto o una persona

per collocarlo nella posizione perfetta, l’AI consente agli utenti di

regolare la posizione del soggetto spostato, generando uno sfondo nel

punto in cui esso si trovava precedentemente. Ogni volta che Galaxy S24

utilizza l’AI generativa per modificare un’immagine, sull’immagine e nei

metadati comparirà una filigrana. E se si ha la necessità di

visualizzare in slow motion un video ricco di azione, ‘l’Instant Slow

Motion’ può generare fotogrammi aggiuntivi in base ai movimenti per

ridurre la velocità di riproduzione delle sequenze di azione e

permettere di apprezzarne i dettagli.

Affinché

un’immagine sia fantastica in ogni fase di scatto, il ‘Super HDR’

mostra anteprime realistiche prima ancora di premere l’otturatore. E se

immortalare momenti speciali è una funzione essenziale del telefono,

anche condividere i ricordi creati è altrettanto importante. Per questo,

ora, anche le app social di terze parti sfruttano al massimo il sistema

di fotocamere potenziate dall’AI di Galaxy. Le funzionalità

dell’eccezionale fotocamera della serie Galaxy S si integrano

direttamente con le app come Instagram in HDR per un nuovo livello di

condivisione sui social. E quando è il momento di trovare un’immagine

nella Galleria o sulla propria app social preferita, le foto vengono

mostrate anche in Super HDR con una gamma più realistica di luminosità,

colore e contrasto, grazie all’analisi della sezione evidenziata delle

immagini.

L’esperienza più intelligente di sempre su Galaxy, potenziata da eccellenti prestazioni

Galaxy

S24 Ultra è dotato di Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform per Galaxy.

Ottimizzato appositamente per gli utenti Galaxy, questo processore offre

una NPU notevolmente migliorata, con un’elaborazione AI incredibilmente

efficiente. In tutti e tre i modelli di Galaxy S24 le frequenze di

aggiornamento adattive a 1-120 Hz migliorano l’efficienza delle

prestazioni.

Il

gaming su Galaxy è più potente grazie ai miglioramenti dell’hardware e

del software. Tutti i modelli della serie Galaxy S24 vantano un sistema

di controllo termico ottimale con una camera di vapore fino a 1,9 volte

più grande, che migliora la temperatura superficiale del dispositivo e

massimizza al contempo la potenza delle prestazioni. Il ray tracing,

invece, consente effetti visivi realistici con ombre e riflessi di

qualità superiore. Inoltre, grazie alla collaborazione con i migliori

partner del settore del gaming, Galaxy S24 permette agli utenti di

divertirsi con i giochi più popolari e ottimizzati.

Gli

effetti visivi sono più vivaci e accattivanti sul display Galaxy più

luminoso di sempre. Galaxy S24 raggiunge la luminosità massima di 2.600

nit e offre una migliore visibilità all’aperto grazie a Vision Booster.

Per

quanto riguarda il display, Corning® Gorilla® Armor nel Galaxy S24

Ultra è stato migliorato otticamente e trasformato a livello molecolare,

migliorando la durata del 50% e rendendolo quattro volte più resistente

ai graffi. Il display riduce drasticamente i riflessi fino al 75% in

un'ampia gamma di condizioni di illuminazione, garantendo un'esperienza

visiva fluida e confortevole.

Anche

l’organizzazione è ottimizzata grazie a Assistente Note di Samsung

Notes, che offre il riepilogo delle attività in programma generato

dall’AI, la possibilità di creare modelli per prendere appunti con

formati predefiniti che semplificano la vita e di creare copertine di

anteprima per aiutare a ritrovare più facilmente le note importanti. Per

quanto riguarda le registrazioni vocali, anche in presenza di più

interlocutori, Assistente Trascrizione si avvale dell’intelligenza

artificiale e della tecnologia di dettatura vocale per trascrivere,

riassumere e persino tradurre le registrazioni.

Ma

la potenza di Galaxy S24 non si limita alle funzionalità di

comunicazione e offre anche ulteriori significativi vantaggi. Le

ricerche online hanno trasformato quasi ogni aspetto della vita

quotidiana e ora Galaxy S24 diventa una pietra miliare nella storia, dal

momento che è il primo smartphone a lanciare il nuovo intuitivo

strumento di ricerca basato sui gesti Cerchia e cerca con Google. Per

offrire ai suoi utenti questa nuova incredibile funzione, Galaxy ha

lavorato insieme al leader mondiale dei motori di ricerca Google,

introducendo nuove modalità di ricerca con un semplice gesto. Dopo una

pressione prolungata del tasto Home, sarà possibile cerchiare,

evidenziare o toccare qualsiasi cosa sullo schermo di Galaxy S24 e

visualizzare risultati di ricerca utili e di alta qualità. Se l’utente

nota qualcosa che colpisce la sua attenzione all’interno di un post sui

social media di un amico o un oggetto divertente o sorprendente su

YouTube Shorts, potrà avere maggiori informazioni senza dover uscire

dall’app in cui si trova. E a seconda di dove si trova, per alcuni tipi

di ricerche, l’utente sarà in grado di visualizzare panoramiche

informative generate dall’AI con il contesto e informazioni utili

riprese da internet, potendo inoltre porre domande più complesse e

dettagliate.

“Come

sempre, Samsung racchiude all'interno della propria linea Galaxy S il

massimo dell'innovazione e della ricerca – sottolinea Bagnoli, Marketing

& Retail Head di Samsung Electronics Italia – a partire dai

materiali, utilizziamo infatti una scocca in titanio su Galaxy S 24

Ultra, passando per il design, senza dimenticarci mai dell'aspetto di

sostenibilità e della sicurezza garantita da Knox.”

Sicurezza e privacy avanzate potenziano le scelte e la fiducia degli utenti

Protetto

da Samsung Knox, la piattaforma di sicurezza multilivello di grado

militare di Samsung, Galaxy S24 protegge i dati sensibili e difende

dagli attacchi con il suo hardware sicuro end-to-end, il rilevamento

delle minacce in tempo reale e la protezione collaborativa.

L’impegno

costante di Samsung nel fornire agli utenti la scelta e il controllo

sul proprio dispositivo continua nell’era dell’AI. Gli utenti con Galaxy

S24 hanno la possibilità di controllare in che misura i loro dati

possano migliorare le esperienze di AI, grazie alle impostazioni di

Intelligenza avanzata che possono disabilitare l’elaborazione online dei

dati per le funzioni AI.

La

visione offerta da Knox Matrix di un futuro sicuro, connesso e senza

password ha fatto passi avanti con le passkey. Le passkey consentono un

accesso comodo e sicuro ai siti web e alle applicazioni a cui gli utenti

sono registrati su tutti i loro dispositivi fidati usando credenziali

digitali, contribuendo così a proteggerli dagli attacchi di phishing. La

protezione avanzata dei dati offre la crittografia end-to-end quando si

eseguono un backup, la sincronizzazione o il ripristino dei dati con

Samsung Cloud, consentendo agli utenti di Galaxy S24 di connettersi ad

altri dispositivi, rimanendo allo stesso tempo sincronizzati e al

sicuro. Ciò garantisce che i dati possano essere crittografati o

decrittografati solo sui dispositivi dell’utente, il che significa che

solo l’utente, e nessun altro, potrà visualizzarli, anche se un server

viene compromesso o in caso di furto dei dettagli dell’account. E se si

perde l’accesso a un dispositivo fidato, un codice di ripristino può

aiutare a prevenire la perdita di dati. Galaxy S24 è inoltre protetto da

tutta una serie di funzioni innovative di sicurezza e privacy offerte

da Samsung, tra cui Knox Vault, Dashboard privacy e sicurezza, Blocco

automatico, Wi-Fi sicuro, Private Share, Modalità manutenzione e altro

ancora.

Una nuova tappa del percorso di Samsung verso un futuro più sostenibile

Creare

una nuova categoria di esperienze mobile significa anche reinventare il

modo in cui è progettata e offerta la tecnologia Galaxy per fare di più

utilizzando meno risorse a vantaggio delle persone e del pianeta.

Galaxy S24 continua ad aumentare la varietà di materiali riciclati nei

dispositivi Galaxy applicando plastica, vetro e alluminio riciclati ai

componenti interni ed esterni dei dispositivi. Tutti questi sforzi

richiedono però un ulteriore passo avanti e, per la prima volta, Galaxy

S24 presenta componenti realizzati con elementi in cobalto e terre rare

riciclati. Nel caso di Galaxy S24 Ultra, la batteria è stata realizzata

con almeno il 50% di cobalto riciclato, mentre negli altoparlanti sono

stati incorporati elementi realizzati con terre rare riciclate al 100%.

Galaxy

S24 è anche la prima serie di Galaxy S progettata con acciaio riciclato

e poliuretano termoplastico (TPU). Galaxy S24 Ultra presenta

altoparlanti realizzati con almeno il 40% di acciaio riciclato, e

utilizza almeno il 10% di TPU riciclato pre-consumo nei tasti laterali e

di volume. Inoltre, ogni Galaxy S24 viene venduto in una confezione

realizzata con carta riciclata al 100%.

Con

il suo ultimo fiore all’occhiello, Samsung porta avanti l’impegno a

estendere il ciclo di vita dei prodotti, offrendo 4 generazioni di

aggiornamenti del sistema operativo e 5 anni di aggiornamenti di

sicurezza per aiutare gli utenti a usufruire in modo affidabile delle

prestazioni ottimizzate dei loro dispositivi Galaxy ancora più a lungo.

Infine, Galaxy S24 è dotato di certificazione UL ECOLOGO® e la sua impronta ecologica è stata misurata e verificata da The Carbon Trust.

Galaxy

S24 è una dimostrazione dei progressi compiuti sulla roadmap ambientale

di Samsung MX. Samsung rimane determinata a perseguire i suoi obiettivi

e a realizzarli entro la fine del 2025. Alla fine del 2022, Samsung ha

raggiunto il primo di questi obiettivi incorporando materiali riciclati

in tutti i suoi prodotti mobile, dagli smartphone e tablet Galaxy fino

ai PC e Wearable. Oggi l’azienda fissa un nuovo obiettivo in termini di

materiale riciclato ed entro il 2030 Samsung incorporerà almeno un

materiale riciclato in ogni modulo di ogni prodotto mobile.

Tecnologia di precisione ed eleganza in ogni dettaglio

I

miglioramenti apportati in tutta la serie Galaxy S24 al design, con

cornici più sottili e uniformi, agevolano un’esperienza di visione

immersiva e permettono l’uso di schermi di dimensioni più grandi sul

display pari a 6,7 pollici su Galaxy S24+ e a 6,2 pollici su Galaxy S24,

mantenendo al contempo dimensioni simili a quelle di Galaxy S23+ e S23.

Galaxy S24 Ultra ha un display piatto da 6,8 pollici, ottimizzato non

solo per la visualizzazione ma anche per la produttività. Inoltre,

Galaxy S24+ ora supporta lo stesso livello di risoluzione di Galaxy S24

Ultra.

Galaxy

S24 Ultra è il primo telefono Galaxy di sempre a essere dotato di un

telaio in titanio, migliorando la resistenza e la longevità del

dispositivo, e il suo corpo notevolmente più sottile offre una migliore

esperienza in movimento grazie a una presa più confortevole. Il design a

corpo unico ottimizzato di Galaxy S24+ e di Galaxy S24 soddisfa uno

standard estetico più elevato con una connessione perfetta tra la scocca

posteriore del dispositivo e il telaio laterale.