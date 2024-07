Samsung: lancia i nuovi foldable Galaxy Z Fold6 e Z Flip6

Milano, 10 lug. (Adnkronos) – Con l’atteso evento Galaxy Unpacked, tenutosi oggi a Parigi, Samsung Electronics presenta al mondo i nuovi Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6, insieme ai Galaxy Buds3 e Galaxy Buds3 Pro, tutti dotati del sistema di intelligenza artificiale Galaxy Ai ulteriormente potenziato.

È stata infatti proprio Samsung, all’inizio del 2024, a dare il via all’era dell'intelligenza artificiale mobile con la serie S24, affidandosi alla potenza di Galaxy AI.

La presentazione dell’innovativa serie Galaxy Z segna l’inaugurazione da parte di Samsung di un nuovo capitolo di Galaxy Ai che, avvalendosi del formato pieghevole più versatile e flessibile, consente una gamma di esperienze in mobilità uniche. Utilizzando l'ampio display di Z Fold, o sfruttando Flex Window e l'iconica modalità Flex di Z Flip, Galaxy Z Fold6 e Z Flip6 offrono infatti ulteriori possibilità che permettono di massimizzare le funzionalità di intelligenza artificiale.

“Siamo molto felici di presentare i nuovi foldable, la linea di prodotti pieghevoli di Samsung dal design rinnovato – afferma ai microfoni dell’Adnkronos Nicolò Bellorini, Vice president divisione MX di Samsung Electronics Italia – Galaxy Z Fold6 e Z Flip6 sono i foldable più leggeri, sottili e resistenti mai realizzati. Abbiamo rinnovato anche i materiali e il design, soprattutto della cerniera, resa più piccola e durevole da una nuova tecnologia. Inoltre, con l’aggiunta di uno strato sullo schermo interno, questo diventa ancora più resistente. I nuovi Galaxy Z Fold6 e Z Flip6 sono anche più performanti, grazie ai nuovi professori Snapdragon 8 della generazione 3 per Galaxy. Ad essere più performante non solo la Cpu ma anche le process unit grafiche e neurali, perché tutte le operazioni devono essere ottimizzate per l’intelligenza artificiale”.

Il design elegante, caratterizzato da una simmetria perfetta e bordi piatti, si unisce alle nuove dimensioni dello schermo esterno di Z Fold6, offrendo un'esperienza di visione più naturale e intuitiva. Oltre alla raffinatezza del design, la nuova serie Galaxy Z è progettata per offrire ancor più resistenza, assicurando agli utenti una maggiore tranquillità. La struttura della cerniera a doppio binario è ulteriormente supportata da un bordo pieghevole rinforzato, che distribuisce meglio l’urto generato da impatti esterni. L'ultima serie Z è inoltre estremamente resistente, grazie all’Armor Aluminium e al Corning® Gorilla® Glass Victus® 2. Il sistema di raffreddamento aggiornato massimizza le performance con una camera di vapore più grande su Z Fold6, introdotta ora per la prima volta in assoluto anche su Z Flip.

Galaxy Z Fold6 e Flip6 sono protetti da Samsung Knox, la piattaforma di sicurezza multilivello di Samsung Galaxy creata per salvaguardare le informazioni critiche e proteggersi dalle vulnerabilità con hardware end-to-end, rilevamento delle minacce in tempo reale e protezione collaborativa. Nell'era dell'intelligenza artificiale, l'impegno di Samsung nell’offrire la possibilità di scegliere le impostazioni del dispositivo è più forte che mai, motivo per cui l’utente ha il pieno controllo sull’utilizzo dei dati per migliorare le esperienze AI attraverso le impostazioni di Galaxy AI. Come ulteriore livello di sicurezza, la protezione avanzata dei dati offre la crittografia end-to-end quando si esegue il backup, la sincronizzazione o il ripristino dei dati con Samsung Cloud. La nuova serie Galaxy Z è inoltre supportata dall'ampio elenco di funzionalità di sicurezza e privacy di Samsung, tra cui Knox Vault, Dashboard per la sicurezza e la privacy, Blocco automatico, passkey, Wi-Fi protetto, Quick Share e Modalità Manutenzione.

L'ultima serie Galaxy Z rappresenta un passo importante nell'impegno di Samsung nel promuovere il design circolare utilizzando una più ampia varietà di minerali riciclati, tra cui vetro riciclato, alluminio, plastica, cobalto ed elementi rari in un numero ancora maggiore di componenti. Per la prima volta, Galaxy Z Fold6 e Flip6 sono dotati di componenti che incorporano oro e rame riciclati. Samsung ha reinventato non solo il modo in cui il prodotto stesso è progettato, ma anche il modo in cui è confezionato. Un esempio è una scatola da imballaggio realizzata con materiale cartaceo riciclato al 100%. Galaxy Z Fold6 e Flip6 sono inoltre progettati pensando alla longevità, offrendo sette generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e sette anni di aggiornamenti di sicurezza in modo da poter godere della migliore esperienza Galaxy Foldable ancora più a lungo.

La potenza dell'intelligenza artificiale firmata Samsung rivoluziona anche i Galaxy Buds3 e Galaxy Buds3 Pro, lanciati in contemporanea ai nuovi Galaxy 7 Fold6 e Z Flip6, con il sistema di riduzione rumore intelligente, e gli smartwatch Galaxy Watch 7 e Galaxy Watch Ultra, in grado di formulare piani di allenamento e consigli di benessere personalizzati basati sull'analisi dei livelli di attività dell'utente e dei parametri vitali monitorati dai sensori, come la frequenza cardiaca, l'ossigenazione del sangue e la qualità del sonno.