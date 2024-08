San Nicandro Garganico piange la scomparsa di uno dei suoi giovani. Un ragazzino di 13 anni, infatti, è morto nela giornata di ieri dopo un tremendo incidente avvenuto fra il suo motorino e un’automobile. Praticamente illeso il guidatore del veicolo a quattro ruote.

San Nicandro Garganico, schianto in motorino: morto 13enne

Nel corso del pomeriggio di ieri, martedì 13 agosto, in via San Cristoforo, nel pieno del centro abitato di San Nicandro Garganico (Foggia), un tremendo incidente stradale ha spezzato troppo presto la vita di un ragazzino di soli 13 anni. Il giovane, secondo quanto appreso, avrebbe sbandato col suo motorino prima di ritrovarsi coinvolto in un frontale con un’Alfa Romeo Mito. Lo studente, dopo lo schianto, è finto a terra.

San Nicandro Garganico, schianto in motorino: lutto cittadino

Sotto shock e lievemente ferito per quanto accaduto, il conducente dell’automobile si è fermato per prestare soccorso al 13enne. È stato lui a chiamare il 118, assicurandosi che l’ambulanza arrivasse velocemente sul posto. Purtroppo, però, tutti i tentativi di rianimazione sono stati vani: il ragazzino è morto. “È una tragedia immane. Siamo tutti attoniti. Una vita spezzata a 13 anni. Un ragazzo pieno di vita, che frequentava la parrocchia e giocava a calcio. Abbiamo sospeso per oggi tutti gli eventi in programma e proclameremo il lutto cittadino il giorno dei funerali” – dichiara il sindaco Matteo Vocale.