Due ciclisti, un uomo ed una donna, sono strati travolti e uccisi da un’auto sulla Statale 16 a Marzocca, frazione di Senigallia: le vittime sarebbero una coppia della provincia di Ancona, tra i 30 e i 40 anni.

Senigallia, due ciclisti travolti e uccisi

L’incidente è avvenuto poco prima delle 12 di oggi, martedì 13 agosto, all’altezza del quartiere Ciarnin, vicino al distributore di metano. Le due persone, vestite con abbigliamento tecnico, il che fa supporre che si tratti di ciclisti esperti, non avevano documenti con sè: è stato possibile identificarli grazie ad un amico che, nel momento del ritrovamento, stava cercando di contattarli al telefono. Sul posto è giunta la polizia stradale insieme ai sanitari del 118.

La dinamica dell’incidente

La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara: secondo una prima ricostruzione, l’auto, una Opel Corsa, procedeva in direzione nord mentre le vittime in direzione sud. L’auto avrebbe invaso la corsia opposta travolgendoli frontalmente. L’autista, che pare essere un neopatentato, si è fermato per prestare soccorso, ma per i due ciclisti non c’è stato nulla da fare: sono entrambi morti sul colpo. Il conducente, che sarà sentito dalle forze dell’ordine appena possibile,è stato trasportato in ospedale e con lui il passeggero della Opel investitrice. Nello scontro sarebbero coinvolte almeno altre due auto, una Peugeot e una terza vettura dove a bordo c’era un bambino che è stato portato all’ospedale di Senigallia per dei controlli.

