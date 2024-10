Oggi avremmo dovuto vivere il nostro concerto al Forum», inizia così il post di Sangiovanni, tornato sui social dopo una pausa seguita alla sua esperienza a Sanremo. Era deciso a riscoprire la passione per la musica e la vita. «È importante a volte fermarsi e riflettere», aveva scritto nel suo messaggio del 15 febbraio, annunciando la sua decisione di prendersi una pausa sui social. Oggi, torna con una foto in compagnia del suo cane, simile a quella condivisa dopo Sanremo. «In questi giorni ho spesso pensato a come sarebbe stato, a voi qui con me a cantare le nuove canzoni che non ho ancora pubblicato. Poi, il ritorno in studio:

A fine agosto ho trascorso del tempo in studio e l’esperienza è stata meravigliosa.

Senza alcuna pressione, solo per il piacere di creare musica. Non mi era mai capitato negli ultimi anni di godere di questo momento. Mi sento rinvigorito, sto realizzando che posso ancora dare spazio alla musica nella mia vita, che anzi rappresenta per me una grande opportunità. Ecco, volevo semplicemente abbracciarvi virtualmente. Non ho idea di cosa ci riserverà il futuro, ma sento il bisogno di ringraziare chi mi ha sostenuto in questo periodo, grazie di cuore. Ho superato molte situazioni e altre sono ancora in fase di comprensione, ma sapere di avere qualcuno al mio fianco mi dà conforto».

Prosegue dicendo: «A volte ascolto il mio album e mi infonde sempre una bella energia, nonostante sia stato registrato in un periodo difficile. Vorrei tanto condividere con voi quelle tracce, e forse anche altre. Prima o poi potrebbe succedere».

Dopo un lungo periodo di riflessione, Sangiovanni sta finalmente trovando una nuova direzione. I suoi fan, dopo tanti mesi senza nuove canzoni, sono impazienti di riascoltare la sua musica e di riabbracciare il loro artista amato, mentre fa il suo ritorno. Nuove aspirazioni e sogni stanno prendendo forma per lui, e il desiderio di condividere tutto ciò con il pubblico è forte più che mai.