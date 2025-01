Sanità: Boccia (Pd), 'invece di inginocchiarsi a Trump, Meloni risponda ad appello medici'

Roma, 25 gen (Adnkronos) – "Questo governo ci sta portando dentro il mondo alla rovescia della destra che sta regalando la sanità pubblica ai privati e che pensa che con il sovranismo sanitario si eviteranno epidemie. La realtà, dati alla mano, ci dice che il governo sta costringendo milioni di cittadini a rinunciare a curarsi". Lo dice il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

"Invece di invocare l’uscita dall’OMS per inginocchiarsi a Trump, Giorgia Meloni e Matteo Salvini dovrebbero dare una risposta all’appello che anche oggi è venuto dagli Ordini dei medici che hanno detto ‘no’ alla privatizzazione della sanità pubblica -prosegue Boccia-. Il presidente di Fnomceo Anelli ha sottolineato la valenza non solo sociale ma anche economica del lavoro dei medici. ‘Un euro investito nel Ssn’, ha detto Anelli, ‘ne genera il doppio. Si tratta di uno straordinario volano di sviluppo per il Paese’".

"Vorremmo sapere come pensa di rispondere a questo appello il governo. Noi siamo convinti che l’unica strada sia investire risorse nella sanità pubblica e per questo continueremo ad essere davanti alle strutture sanitarie, agli ospedali, ai presidi medici per spiegare ai cittadini che servono più soldi per tutelare la salute di tutti, per eliminare le liste d’attesa e garantire il SSN”, conclude Boccia.