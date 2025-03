Sanità: Cida, integrativa a rischio, no a scelte affrettate, serve un confronto

Roma, 20 mar. (Labitalia) - "Cida esprime forte preoccupazione per gli emendamenti al Ddl sulle prestazioni sanitarie, che rischiano di minare l’equilibrio della sanità integrativa, con conseguenze dirette per milioni di lavoratori e pensionati. Attualmente, oltre 16 milioni di ita...

Roma, 20 mar. (Labitalia) – "Cida esprime forte preoccupazione per gli emendamenti al Ddl sulle prestazioni sanitarie, che rischiano di minare l’equilibrio della sanità integrativa, con conseguenze dirette per milioni di lavoratori e pensionati. Attualmente, oltre 16 milioni di italiani usufruiscono della sanità integrativa attraverso 324 fondi sanitari, che nel 2023 hanno erogato oltre 3 miliardi di euro in prestazioni, garantendo un accesso più ampio alle cure e riducendo la pressione sul Servizio sanitario nazionale. Gli emendamenti in discussione rischiano di comprometterne la sostenibilità, introducendo rigidità normative che limiterebbero l’operatività dei Fondi e ne stravolgerebbero il modello di gestione". E' quanto si legge in una nota.

"Non si può intervenire – dichiara Stefano Cuzzilla, presidente di Cida – su un pilastro del welfare con misure affrettate e non condivise. La sanità integrativa non è un lusso, ma una necessità per milioni di italiani, perché assicura prestazioni sanitarie essenziali e alleggerisce il carico sulle strutture pubbliche. E' inaccettabile che scelte di tale portata vengano prese senza un confronto con le parti sociali. Il rischio è quello di creare un danno irreparabile per imprese, lavoratori e pensionati".

Cida sottolinea che, in un contesto in cui l’accesso alla sanità si fa sempre più difficile, i Fondi integrativi svolgono un ruolo fondamentale nel garantire cure tempestive e di qualità. Penalizzarli significa aumentare i costi per i cittadini, allungare le liste d’attesa e scaricare sul Servizio Sanitario Nazionale un carico che non può sostenere da solo. "Chiediamo al legislatore – conclude Cuzzilla – di fermarsi e avviare un confronto con chi rappresenta il mondo del lavoro e delle imprese. La sanità integrativa va rafforzata, non indebolita. Regolare questo settore senza una visione strategica e senza il coinvolgimento delle parti sociali significa mettere a rischio il futuro del nostro sistema sanitario e la salute dei cittadini".