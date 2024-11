Sanità, Mandelli (Fofi): "Da Pnrr dotazioni per farmacie rurali disagiate"

Sanità, Mandelli (Fofi): "Da Pnrr dotazioni per farmacie rurali d...

Sanità, Mandelli (Fofi): "Da Pnrr dotazioni per farmacie rurali d...

Roma, 20 nov. (Adnkronos Salute) - "Con il Pnrr abbiamo avuto un coinvolgimento importante per la dotazione tecnologica delle farmacie rurali, soprattutto quelle più disagiate", cosiddette sussidiate. "La dotazione economica consentirebbe a far sì che l'Italia dei C...