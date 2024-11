Sanità: Sereni, 'solidali con mondo sanitario, impegno Pd prosegue'

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Nel giorno dello sciopero di alcune delle principali sigle sindacali del mondo sanitario vogliamo non solo esprimere la nostra vicinanza a quelle rivendicazioni ma anche rilanciare il nostro impegno per la difesa della sanità pubblica". Lo dice Marina Se...

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – "Nel giorno dello sciopero di alcune delle principali sigle sindacali del mondo sanitario vogliamo non solo esprimere la nostra vicinanza a quelle rivendicazioni ma anche rilanciare il nostro impegno per la difesa della sanità pubblica". Lo dice Marina Sereni responsabile Sanità nella segreteria Pd.

"Ecco perché la segretaria nazionale Elly Schlein ha oggi annunciato che la mobilitazione nazionale del Pd proseguirà nell’ascolto dei cittadini e delle professioniste che nel Ssn lavorano ogni giorno. Andremo nei luoghi di cura, organizzeremo in ogni territorio occasioni di confronto e di dialogo con le comunità locali e con gli operatori, denunceremo le carenze ma valorizzeremo anche le eccellenze e le esperienze più virtuose perché il Ssn, nonostante le tante criticità, rappresenta ancora un enorme patrimonio da conservare e aggiornare. La nostra battaglia si concentrerà nei prossimi giorni sulla Legge di Bilancio che per il terzo anno consecutivo destina risorse del tutto insufficienti alla sanità pubblica".

"Approvando l’emendamento delle opposizioni a prima firma Schlein, Governo e maggioranza avrebbero la possibilità di dare una risposta finalmente seria a milioni di italiani che non riescono a curarsi come si deve e ai tanti professionisti che protestano per le condizioni attuali del Ssn".