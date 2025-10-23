Sanità: Vignali (FI), 'per Agenas Emilia Romagna arranca su rete trauma e pronto soccorso'

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "L’Emilia-Romagna arranca su rete trauma dove è ultima tra le regioni e le province autonome e per abbandoni e tempi di permanenza nei pronto soccorso sui quali è stata significativamente distanziata dal Veneto. Agenas ha certificato che il nostro...

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – "L’Emilia-Romagna arranca su rete trauma dove è ultima tra le regioni e le province autonome e per abbandoni e tempi di permanenza nei pronto soccorso sui quali è stata significativamente distanziata dal Veneto. Agenas ha certificato che il nostro servizio sanitario regionale sta perdendo colpi". Così Pietro Vignali, presidente del gruppo Forza Italia nell’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e membro della segreteria nazionale dello stesso partito.

"I dati appena pubblicati riguardano una ricerca dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – prosegue – l’indice delle reti tempo-dipendenti per trauma allo 0,31 è decisamente sotto la media nazionale che è 0,59. Un abisso a confronto del Veneto che è allo 0,89. La distanza con il servizio sanitario veneto è ancora più marcata per quanto riguarda i pronto soccorso: in Veneto gli abbandoni sono all’1,39 % e i tempi medi di permanenza si attestano a 3 ore e 54 minuti mentre in Emilia-Romagna gli abbandoni sono al 6,09 % e il tempo medio di permanenza è 4 ore e 45 minuti. La segnalazione su quest’ultimo dato è che sono particolarmente critici i tempi di permanenza soprattutto per i casi più urgenti".

"Come già ho evidenziato c’è una chiara sofferenza nel settore dell’emergenza urgenza nel suo complesso. Le amministrazioni regionali che si sono succedute non hanno fatto nulla per risolvere queste criticità, se si eccettua la comunque fallimentare riforma dei Cau. Ho interrogato la giunta regionale per sapere come intende attivarsi per risolvere i problemi in questi specifici settori. Non si può far finta di nulla di fronte agli esiti della ricerca di un’agenzia super partes che non ha nessun rapporto di collaborazione privilegiato con la Regione Emilia-Romagna", conclude.