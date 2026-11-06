Sanità, Panebianco (La Sapienza): ‘Ai in diagnostica migliora qualità immagini’

“In oncologia, e nello specifico nell’ambito genito-urinario, l’utilizzo di software installati direttamente nelle risonanze magnetiche permette di migliorare la qualità delle immagini”. Così Valeria Panebianco, direttrice del Dipartimento di Scienze radiologiche, oncologiche e anatomo-patologiche presso l’università degli studi La Sapienza di Roma, partecipando oggi a Milano all’incontro “L’Ai nella diagnostica italiana: dall’adozione all’impatto clinico”, organizzato da DeepHealth.
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