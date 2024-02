Sanremo: Mengoni, 'ho studiato molto i vecchi festival, sento vicina Anna Marchesini'**

Sanremo, 6 feb. (Adnkronos) - Per il festival "ho studiato molto, ho preso delle cose dai vecchi Sanremo e sono andato a ripescare delle cose". A dirlo è Marco Mengoni, che spiega l'approccio alla serata inaugurale del festival dove sarà il co-conduttore al fianco di Ama...

Sanremo, 6 feb. (Adnkronos) – Per il festival "ho studiato molto, ho preso delle cose dai vecchi Sanremo e sono andato a ripescare delle cose". A dirlo è Marco Mengoni, che spiega l'approccio alla serata inaugurale del festival dove sarà il co-conduttore al fianco di Amadeus dopo aver vinto la precedente edizione con il brano 'Due Vite'. In particolare, spiega Mengoni, "sento molto vicina Anna Marchesini, sento con lei un feeling molto profondo. Ovviamente non ho un grammo del suo talento nel fare il conduttore, ma mi ha ispirato molto", spiega l'artista. Io esco dai momenti di imbarazzo facendo delle voci, lo faccio anche con gli amici".

Durante la serata "cercherò di impappinarmi il meno possibile senza essere emozionato, ci divertiremo. Il divertimento è il motto per la prima serata -spiega Mengoni- Le piccole cose che faremo saranno 'me', quello che vuole cercare di essere sempre serio ma poi è umano e goffo. Ci sarà verità". Ci saranno duetti o ospiti nelle sue performance? "Ci sono tante persone con le quali mi esibisco ad un certo punto, la scena si riempirà di umanità", assicura il conduttore della prima serata.