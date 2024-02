Sanremo: Mengoni, 'non si deve uscire dalle fragilità, ma imparare a gestirle'**

Sanremo, 6 feb. (Adnkronos) - "Credo che non si debba uscire dalla fragilità, ma si devono trovare degli strumenti per gestirle, perché la fragilità è parte dell'essere umano". Lo dice Marco Mengoni, parlando a tutto tondo con i giornalisti nella conferenza...

Sanremo, 6 feb. (Adnkronos) – "Credo che non si debba uscire dalla fragilità, ma si devono trovare degli strumenti per gestirle, perché la fragilità è parte dell'essere umano". Lo dice Marco Mengoni, parlando a tutto tondo con i giornalisti nella conferenza stampa di presentazione del 74mo festival di Sanremo, dove sarà co-conduttore a fianco ad Amadeus. Questo si può fare "Educandosi -aggiunge Mengoni- sicuramente con un aiuto, che io mi dedico un'ora a settimana parlando con una terapeuta. Sono felice di questo, di giocare con tutti i miei pensieri. Ovviamente il lavoro lo fai tu, non la terapeuta. La maggior parte del lavoro lo fai quando esci da lì, quando il tuo cervello mette in riga i pensieri e poi provare a nuotare e a cambiare".