Sanremo: Pd, 'Lega vuole menestrelli di corte e propone Daspo Rai per cantanti'

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - “Per il sottosegretario Morelli i cantanti sono come i menestrelli di corte: possono cantare ma non hanno il diritto di esprimere opinioni. E se osano parlare devono essere cacciati dall’Ariston. Il daspo per Sanremo e per i programmi Rai è un’ass...

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – “Per il sottosegretario Morelli i cantanti sono come i menestrelli di corte: possono cantare ma non hanno il diritto di esprimere opinioni. E se osano parlare devono essere cacciati dall’Ariston. Il daspo per Sanremo e per i programmi Rai è un’assurdità”. Così la deputata democratico nella commissione di vigilanza Rai commenta le dichiarazioni rilasciate dal senatore della Lega e Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli che, in una intervista, dice: “Gli artisti dovrebbero salire sul palco, fare la loro bella esibizione e andarsene”, e poi “per le prossime edizioni sarebbe utile pensare a una sorta di Daspo per chi utilizza quel palco per fini diversi da quelli della musica. Non solo per Sanremo per tutti i palcoscenici Rai”.