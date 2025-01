Un uomo di circa 60 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Santo Spirito, un quartiere a nord di Bari. Stando alle prime informazioni, sul corpo sarebbero state trovate numerose ferite da arma da taglio.

Santo Spirito, uomo di 60 anni trovato morto in casa: ucciso a coltellate

La vittima si chiamava Franco Dogna ed era un impiegato presso Exprivia, una società specializzata nello sviluppo di tecnologie software. Il suo corpo, ritrovato in una pozza di sangue, è stato scoperto dalla sorella insieme al marito.

Preoccupati per non averlo sentito da ieri, hanno tentato di entrare nell’appartamento, di cui possedevano solo le chiavi della porta principale. Al loro arrivo, avrebbero ritrovato il 60enne a terra, a pancia in giù, nel sangue. Inoltre, secondo le prime indiscrezioni, l’interno dell’appartamento appariva in disordine.

Le indagini sulla morte dell’uomo a Santo Spirito

I carabinieri della compagnia di Bari sono giunti tempestivamente sul luogo e hanno avviato le indagini per fare chiarezza sull’accaduto. Gli inquirenti stanno raccogliendo le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, al momento non è esclusa nessuna pista.

Le forze dell’ordine avrebbero rinvenuto numerose tracce di sangue su una stretta via adiacente all’abitazione della vittima. Le tracce potrebbero fornire indizi sull’identità dell’assassino che, secondo gli investigatori, potrebbe essersi ferito durante una possibile colluttazione con il 60enne.