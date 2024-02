Sardegna: Ciriani, 'governo forte e solido, ora ripartire di slancio'

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Una sconfitta può capitare, d'altra parte il centrodestra, da quando è al governo Meloni, ha vinto in molte elezioni, ha vinto in Friuli Venezia Giulia, in Molise e Lazio, ha vinto amministrative un po' in tutta Italia. Questa sconfitta lasci...

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – "Una sconfitta può capitare, d'altra parte il centrodestra, da quando è al governo Meloni, ha vinto in molte elezioni, ha vinto in Friuli Venezia Giulia, in Molise e Lazio, ha vinto amministrative un po' in tutta Italia. Questa sconfitta lascia l'amaro in bocca, ma dobbiamo ripartire di slancio perché il centrodestra è comunque forte, il governo Meloni è forte e solido, e quindi c'è solo necessità di guardare avanti e non perdere entusiasmo". Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ai microfoni di 'Ping Pong' su Radio 1 Rai.